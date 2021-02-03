لبنان

امن الدولة تقفل محالاً في عكار لم تلتزم بقرار الاقفال

Lebanon 24
03-02-2021 | 14:14
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في اطار متابعتها لتطبيق قرار الاقفال العام، قامت دوريات لأمن الدولة في عكار، بإقفال عدد من المحال غير المستثناة من القرار. 
 


كما تم التنبيه على المواطنين بوجوب الإلتزام بهذا القرار وبالإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. 
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