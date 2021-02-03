لبنان

لقاحات هندية الى لبنان قريباً؟

Lebanon 24
03-02-2021 | 14:10
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استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن سفير هندي في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان، وتناول البحث التنسيق لحجز كميات إضافية من اللقاحات من خلال شركات القطاع الخاص التي تنوي استيراد لقاحات ذات جودة عالية مصنعة في الهند.


وكانت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها الوزير حسن لدرس تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص قد تلقت مقترحين لاستقدام لقاحين هنديين، وستبت اللجنة بالطلبين في وقت قريب في ضوء ما تلقته من أبحاث وإفادات وإحصاءات ذات صلة.
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