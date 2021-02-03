لبنان

المديرية العامة للدفاع المدني:400 مهمة خلال 48 ساعة

Lebanon 24
03-02-2021 | 14:08
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فادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بيان "ان مراكزها المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية نفذت 400 مهمة مختلفة خلال 48 ساعة الماضية.

توزعت على الشكل التالي :

- 68 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة .
- تجهيز 22 حالة وفاة من ناحية (التغسيل ، والتكفين ، والدفن) .
- 15 مهمة تعقيم .
- 4 أنشطة توعوية.
- 191 تدخلا منزليا اسعافيا .
- 45 مهمة اعارة مستلزمات طبية ( جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب ، عكازات ، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).
- 43 مهمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية.
- بالاضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز .

الجدير بالذكر ان عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية - في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الان 5526 مهمة نقل (مصاب او مشتبه باصابته او مخالط )، ودفن 1093 متوفي بالفيروس من اصل 3226 في لبنان، بالاضافة الى 51589 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة" .
المصدر: الوكالة الوطنية
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