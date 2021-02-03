لبنان

تعميم الى المصارف حول التحاويل المالية الى الطلاب اللبنانيين في الخارج

Lebanon 24
03-02-2021 | 14:22
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وجه الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر تعميما الى كل المصارف الأعضاء جاء فيه:

"بنتيجة اللقاء الذي دعا اليه وترأسه دولة الرئيس الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي يوم أمس الثلاثاء في 2 شباط 2021، والذي تمحور حول موضوع التحاويل المالية الى الطلاب اللبنانيين في الخارج، وحرصا من جمعية المصارف على المساهمة في تمكين هؤلاء الطلاب من إنجاز تحصيلهم الدراسي وعودتهم الى الوطن الذي هو بأمس الحاجة الى كفاءاتهم العلمية، والتزاما بتعميم مصرف لبنان ذي الصلة، توصي الجمعية جميع المصارف العاملة في لبنان بما يلي:

أولا: الالتزام الكلي باستمرار تنفيذ التحاويل الى الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين كانوا مسجلين في الجامعات عام 2019، وذلك بحسب تعميم مصرف لبنان ذي الصلة.

ثانيا: التأكد، حفاظا على الإمكانات القليلة المتوافرة، من التحاق الطلاب الفعلي بالجامعة ومن أقساط التعليم المستحقة عليهم".
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