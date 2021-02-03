أزمة محروقات في الهرمل

عقد إجتماع موسع في مقر إتحاد بلديات الهرمل، حضره النائب إيهاب حماده ورؤساء بلديات ورابطة مخاتير الهرمل وعدد من أصحاب المحطات.

وأصدر المجتمعون بيانا اشاروا فيه الى أزمة المحروقات في قضاء الهرمل. واكدوا انه "رغم كل الوعود إلا أن أهلنا لا يزالون يرزحون تحت عبء هذه الأزمة".

وناشدوا المعنيين وخصوصا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر "المساعدة في تأمين حاجة القضاء من هذه المواد الحياتية في أقرب وقت ممكن، وإلا فنحن مقبلون على كارثة ونحمله مسؤوليتها المباشرة".

وأعلنوا "ابقاء جلساتنا مفتوحة حتى وصولنا إلى نتائج مرضية".