لبنان

رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي الى بري: سنبقى دائما الى جانب لبنان

Lebanon 24
03-02-2021 | 14:37
A-
A+
Doc-P-790492-637479598493475278.jpg
Doc-P-790492-637479598493475278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه أشار فيها الى ان "المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان جراء الصعوبات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتي تترافق مع التوترات الاقليمية في المنطقة تتطلب توازنا بين تطلعات الاجيال الصاعدة والاصلاحات"، منوها ب"الدور البارز والمهم الذي يضطلع به الرئيس بري في هذا الاطار كرئيس للسلطة التشريعية".


وأكد لارشيه أن مجلس الشيوخ الفرنسي بما يمثل من تنوع سياسي "سيبقى دائما الى جانب لبنان ".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:25 | 2021-02-03
16:19 | 2021-02-03
15:57 | 2021-02-03
15:47 | 2021-02-03
15:28 | 2021-02-03
15:13 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website