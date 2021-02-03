رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي الى بري: سنبقى دائما الى جانب لبنان

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه أشار فيها الى ان "المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان جراء الصعوبات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتي تترافق مع التوترات الاقليمية في المنطقة تتطلب توازنا بين تطلعات الاجيال الصاعدة والاصلاحات"، منوها ب"الدور البارز والمهم الذي يضطلع به الرئيس بري في هذا الاطار كرئيس للسلطة التشريعية".وأكد لارشيه أن مجلس الشيوخ الفرنسي بما يمثل من تنوع سياسي "سيبقى دائما الى جانب لبنان ".