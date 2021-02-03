وهبة التقى روداكوف وعلوي وآليس وتلقى دعوة من بوريطة لزيارة المغرب

عقد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة سلسلة لقاءات ديبلوماسية استهلها بلقاء مع سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وعرض معه موضوع الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دروسهم في الجامعات الروسية الذين كانوا عادوا الى لبنان بسبب جائحة كورونا ويطلبون مساعدة السلطات الروسية للسماح لهم بالعودة.

الى جانب المساعدات الروسية للبنان في مواجهة ازمة كورونا واللقاح الروسي سبوتنيك 5 الذي لم يُعتمد بعد من قبل وزارة الصحة اللبنانية خصوصا وان فعاليته تتراوح بين 80و90 في المئة.

كما جرى البحث في الاوضاع في الشرق الاوسط وما قد يستجد من امور سياسية واقتصادية بين لبنان والدول العربية والاجتماع الطارىءلجامعة الدول العربية في الثامن من شباط الحالي في القاهرة.

سفير مصر

وبحث الوزير وهبه مع السفير المصري لدى لبنان ياسر محمد علوي في التحضيرات لاجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة و رغبة مصر في اعادة ترشيح الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط لولاية جديدة واشار الوزير وهبه الى ان هذا الموضوع كان قد عرض على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسيتم اخذ القرار المناسب في مطلع شهر آذار.

سفير الارجنتين

كما التقى الوزير وهبه سفير الارجنتين لدى لبنان موريسيو آليس الذي طلب دعم لبنان لترشيح بلاده في لجنة حقوق الانسان ،كما طلب الوزير وهبه دعم الارجنتين للبنان في ترشحه للمجلس التنفيذي في الاونيسكو ولجنة القانون الدولي الى جانب ترشحه في لجنة وضع المراة التي ستتم انتخاباتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيسان المقبل في نيويورك.

سفير المغرب

وتسلم الوزير وهبه رسالة صداقة واخوة ودعوة لزيارة المملكة المغربية في اقرب فرصة من نظيره المغربي نقلها اليه سفير المغرب لدى لبنان محد كرين.