سعد: ما حصل في ‎البترون يعيدنا الى حقبة اعتبرنا انها ولّت

تعليقا على ما حصل في مدينة البترون، من مظاهر مسلحة، غرد عضو "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد قائلًا: "‏ما يحصل في أحد المراكز الحزبية في ‎البترون من استعراض بالسلاح وانتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل يعيدنا الى حقبة اعتبرنا انها ولت إلى غير رجعة.

ندعو القوى الامنية وخصوصا ‎الجيش اللبناني إلى إنهاء حالة الظهور المسلح وبسرعة قبل إقحام المدينة باحداث نخشى أن لا تكون بريئة.