لبنان

سعد: ما حصل في ‎البترون يعيدنا الى حقبة اعتبرنا انها ولّت

Lebanon 24
03-02-2021 | 14:43
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تعليقا على ما حصل في مدينة البترون، من مظاهر مسلحة، غرد عضو "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد قائلًا: "‏ما يحصل في أحد المراكز الحزبية في ‎البترون من استعراض بالسلاح وانتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل يعيدنا الى حقبة اعتبرنا انها ولت إلى غير رجعة.
 
ندعو القوى الامنية وخصوصا ‎الجيش اللبناني إلى إنهاء حالة الظهور المسلح وبسرعة قبل إقحام المدينة باحداث نخشى أن لا تكون بريئة.
 
و كانت قد دخلت مجموعة تابعة للنائب أسعد حردان الى مقر حزب القوات اللبنانية في البترون.
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