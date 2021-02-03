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لبنان
سعد: ما حصل في البترون يعيدنا الى حقبة اعتبرنا انها ولّت
Lebanon 24
03-02-2021
|
14:43
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تعليقا على ما حصل في مدينة البترون، من مظاهر مسلحة، غرد عضو "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد قائلًا: "ما يحصل في أحد المراكز الحزبية في البترون من استعراض بالسلاح وانتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل يعيدنا الى حقبة اعتبرنا انها ولت إلى غير رجعة.
ندعو القوى الامنية وخصوصا الجيش اللبناني إلى إنهاء حالة الظهور المسلح وبسرعة قبل إقحام المدينة باحداث نخشى أن لا تكون بريئة.
و
كانت قد دخلت مجموعة
تابعة للنائب أسعد حردان الى مقر حزب القوات اللبنانية في البترون.
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