وزني استقبل وفدا من نقباء المهن الحرة طالب بإستثنائهم من الإعلام 114

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني وفداً من نقباء المهن الحرة ممثلاً بنقيب الأطباء شرف أبو شرف، نقيب المهندسين جاد تابت، نقيب المحامين ملحم خلف، نقيب أطباء الأسنان روجيه ربيز، نقيبة الممرضين والممرضات ميرنا ضومط ونقيب الصيادلة غسان الأمين. خلال الاجتماع، تمت مناقشة موضوع اعتراض أصحاب المهن الحرة على الإعلام رقم 114 الذي أصدرته وزارة المالية بشأن إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية وطالب النقباء باستثنائهم من هذا الإعلام استناداً إلى المادة 17 من قانون حماية المستهلك.

أبدى الوزير وزني تفهمه لمطالب النقباء وأكّد التزامه بالقانون لاسيما المادة 17 من قانون حماية المستهلك التي تستثني المهن الحرة.

وطالب النقباء باستثناء حسابات نقابات المهن الحرة وصناديق التعاضد والتقاعد وصناديق التعويضات والتقاعد من ضريبة التضامن الوطني وأكّد وزني على موافقته لطلبهم.