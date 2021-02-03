لبنان

أجهزة تنفس من جامعة الروح القدس والرهبانية المارونية وجمعية سوليداريتي لمستشفى سيدة المعونات

Lebanon 24
03-02-2021 | 15:08
A-
A+
Doc-P-790503-637479620241362680.jpg
Doc-P-790503-637479620241362680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت جامعة الروح القدس- الكسليك في بيان، انها "قامت بسلسلة مبادرات من شأنها تلبية حاجات المجتمع الملحة في الوقت الراهن، بعد اشتداد حدة الأزمة التي أثقلت كاهل الوطن، خصوصا في القطاعين الصحي والاقتصادي".

وأشارت الى أنها "ساهمت حديثا مع الرهبانية اللبنانية المارونية وجمعية سوليداريتي Solidarity بشراء عدد إضافي من أجهزة التنفس قدمتها إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي، بهدف تأمين خدمة أفضل لمرضى الكورونا".

وأضاف البيان: "تأتي هذه المبادرة، في إطار سلسلة من المبادرات التعاونية الرامية إلى دعم القطاع الصحي في لبنان. وتندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها الجامعة، إبنة الرهبانية اللبنانية المارونية، المتميزة بتاريخ عريق ورسالة سامية تتخطى تقديم تعليم عالي الجودة، إلى التزام مبدأ التضامن والتكافل والقيام بجهود حثيثة تخدم المجتمع".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:25 | 2021-02-03
16:19 | 2021-02-03
15:57 | 2021-02-03
15:47 | 2021-02-03
15:28 | 2021-02-03
15:13 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website