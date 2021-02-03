أجهزة تنفس من جامعة الروح القدس والرهبانية المارونية وجمعية سوليداريتي لمستشفى سيدة المعونات

أعلنت جامعة الروح القدس- الكسليك في بيان، انها "قامت بسلسلة مبادرات من شأنها تلبية حاجات المجتمع الملحة في الوقت الراهن، بعد اشتداد حدة الأزمة التي أثقلت كاهل الوطن، خصوصا في القطاعين الصحي والاقتصادي".

وأشارت الى أنها "ساهمت حديثا مع الرهبانية اللبنانية المارونية وجمعية سوليداريتي Solidarity بشراء عدد إضافي من أجهزة التنفس قدمتها إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي، بهدف تأمين خدمة أفضل لمرضى الكورونا".

وأضاف البيان: "تأتي هذه المبادرة، في إطار سلسلة من المبادرات التعاونية الرامية إلى دعم القطاع الصحي في لبنان. وتندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها الجامعة، إبنة الرهبانية اللبنانية المارونية، المتميزة بتاريخ عريق ورسالة سامية تتخطى تقديم تعليم عالي الجودة، إلى التزام مبدأ التضامن والتكافل والقيام بجهود حثيثة تخدم المجتمع".