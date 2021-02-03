لبنان

اللواء ابراهيم استقبل السفيرة الفرنسية

Lebanon 24
03-02-2021 | 15:12
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم صباح اليوم في مكتبه، السفيرة الفرنسية في لبنان Anne Grillo، حيث تم البحث في تطورات الوضع اللبناني على الصعيدين السياسي والأمني.

كما التقى المدير العام، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وبحث معها في الأوضاع العامة في لبنان، بالإضافة الى سبل تعزيز التعاون القائم بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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