وزيرا الاعلام والصحة يطلقان مسودة الخطة الاعلامية للقاح غدا

يطلق الوزيران في حكومة تصريف الأعمال الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد والصحة العامة الدكتور حمد حسن مسودة الخطة الإعلامية عن لقاح فيروس كورونا التي أعدتها وزارة الإعلام لمناقشتها، عند الاولى من بعد ظهر غد الخميس في مبنى الوزارة، في حضور رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري وممثلين عن وسائل الإعلام المرئية.



للاطلاع على مسودة الخطة الدخول على رابط موقع وزارة الإعلام:

www.ministryinfo.gov.lb

