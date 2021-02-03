لبنان

إصابة ضابطين من الجيش الكوري الجنوبي في لبنان بكورونا

Lebanon 24
03-02-2021 | 15:28
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إصابة ضابطين من الجيش الكوري الجنوبي بمهمة حفظ سلام في لبنان، وضابط في البحرية بالبحرين، بفيروس كورونا.



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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إصابة ضابطين من الجيش الكوري الجنوبي بمهمة حفظ سلام في لبنان، وضابط في البحرية بالبحرين، بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخضاع الضابطين التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لفحوصات الـ"PCR"، بعد أن ثبتت إصابة عامل محلي في قاعدتهما بفيروس كورونا، وتأكدت إصابتهما يوم أمس الثلاثاء.

وقالت إن هناك ثلاثة جنود كوريين جنوبيين آخرين في نفس القاعدة، لكن نتائج اختبارهم سلبية".

وفي بيان، أفادت الوزارة بأنه "وفقا لإرشادات قوة الأمم المتحدة، كان الاثنان في الحجر الصحي في منشأة منفصلة وتلقيا العلاج".

في حين تم التأكد من إصابة الضابط البحري الذي يعمل حاليا في القوات البحرية المشتركة (CMF) بالبحرين، بعد الاتصال بأحد زملائه الأجانب، الذي ثبت لاحقا أنه مصاب بالفيروس.
 
المصدر: يونهاب
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