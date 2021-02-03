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لبنان
اللواء منير المقدح: لا وجود لـ"داعش" في مخيم عين الحلوة
Lebanon 24
03-02-2021
|
15:47
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أوضح القيادي في حركة "فتح" في لبنان، اللّواء منير المقدم، أنّه "على مدار العشر سنوات الصعبة التي مرت بها البلاد والمنطقة استطعنا أن نحافظ على أمن المخيمات بالتنسيق مع الجيش ولم يصدر من المخيمات أي عمل أمني يسيء للبلد".
وأعلن "أنّنا مستمرّون بالحفاظ على أمن مخيماتنا وأمن الجوار"، معتبراً أنّ "ما حصل في العراق ويحصل في سوريا ممكن أن يعكس نفسه على لبنان لأنّه مشروع دولي وإقليمي".
وأكّد المقدح في حديث خاص لـ"لبنان 24" أن "لا وجود لأي من رموز لتنظيم "داعش" في مخيّم عين الحلوة"، مشدّداً على أنّ "الأمن في المخيّمات ممسوك".
وأوضح أنّ "علاقة القيادات الفلسطينية بالجيش والأجهزة الأمنية بأكملها جيدة جداً"، مؤكداً أنّ "أحداً لم يبلغنا عن أي مسألة تشكل خطراً على المخيم أو الجوار".
وأشار إلى أنّ "هناك تنسيقاً على المستويات كافة للحفاط على أمن المخيمات والمنطقة كي لا يتم استغلال الواقع الاقتصادي أو ما تشهده مدينة طرابلس لتحريك خلايا نائمة".
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