توزيع مساعدات عينية ومادية على العائلات الاكثر عوزا في طرابلس

أعلن رئيس نادي الانصار نبيل بدر، بعد استقباله وفدا من اهالي طرابلس، وضع خطة طوارئ عاجلة بتجهيز مساعدات عينية ومادية للعائلات الأكثر عوزا التي يعمل مكتب الخدمات الاجتماعية على تتبعها منذ سنوات وتقديم يد العون لها. وقد توجهت الفرق الشبابية الى طرابلس لتوزيع هذه المساعدات.

ودعا بدر الى "عدم تشويه صورة أهل طرابلس والشمال بتقديمهم كخارجين عن القانون بل بالإضاءة على المعاناة التي يمر بها هؤلاء بسبب الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وما نتج عنهما، وصولا الى قرار الاقفال العام الذي حرم معيلي العائلات من مزاولة عملهم دون خطة بديلة تسمح لهم بالصمود في وجه الازمة والضائقة المادية".

وأسف بدر للأعمال التي جرت من حرق لمبنى البلدية، معتبرا أنها "بعيدة تماما عن أخلاقيات ومبادئ أهالي طرابلس"، ومشددا على أنه "بات من الضروري الاستماع الى صوت وأنين الشارع اللبناني والشمالي تحديدا".