"خليك بالبيت": حملة جديدة لبلدية صيدا

نفذت شرطة بلدية صيدا مبادرتها الأولى في حملة تحت شعار "خليك بالبيت، شرطة بلدية صيدا....عالأرض كرمالكن"، برعاية رئيس البلدية المهندس محمد السعودي وبدعم من تجمع المؤسسات الأهلية وجمعية التنمية للانسان والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار سياسة التواصل من أجل التنمية.

وأقامت الشرطة البلدية حواجز محبة في عدد من شوارع المدينة، بمشاركة رئيسي اللجنة الإعلامية والطوارىء في المجلس البلدي محمد القبرصلي وحسن الشماس، وبإشراف قائد الشرطة البلدية المفوض ثالث بدر الدين القوام، كذلك شارك عدد من المتطوعين في جمعية. DPNA وتجمع المؤسسات

ووزعت عناصر الشرطة على المواطنين وركاب السيارات، كمامتين ومعقما ورسالة موقعة من شرطة البلدية تحمل شعار الحملة، لحثهم على التعاون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتطبيق مقررات التعبئة العامة والإلتزام بإرشادات الوزارات والإدارات المعنية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق عدد من المبادرات التي ستنفذها الشرطة البلدية خلال الأيام المقبلة، ترجمة لمبادئها وبشكل خاص تواجدها الميداني إلى جانب المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطنون في ظل جائحة كورونا