الراعي مستقبلا شيا : لتشكيل حكومة تنقذ لبنان من أزماته

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، حيث تم عرض للأوضاع العامة.

وكان تشديد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت لتعمل على إنقاذ لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية"