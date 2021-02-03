لبنان

الراعي مستقبلا شيا : لتشكيل حكومة تنقذ لبنان من أزماته

Lebanon 24
03-02-2021 | 16:33
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، حيث تم عرض للأوضاع العامة.
وكان تشديد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت لتعمل على إنقاذ لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية"
المصدر: الوكالة الوطنية
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