لهذا السبب توقفت مجموعات العمل في معمل دير عمار الحراري

علم" لبنان 24" انه تم توقيف المجموعة الاولى في معمل ديرعمار الحراري، بسبب نفاد مادة الفيول وعدم فتح اعتمادات جديدة. كما تم "توقيف المجموعة البخارية بسبب عطل طارئ حيث يقوم الفنييون باصلاحه وسيستغرق الامر عدة ايام".