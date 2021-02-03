لبنان

لهذا السبب توقفت مجموعات العمل في معمل دير عمار الحراري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-02-2021 | 16:46
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علم" لبنان 24" انه تم توقيف المجموعة الاولى في معمل ديرعمار الحراري، بسبب نفاد مادة الفيول وعدم فتح اعتمادات جديدة. كما تم "توقيف المجموعة البخارية بسبب عطل طارئ حيث يقوم الفنييون باصلاحه وسيستغرق الامر عدة ايام".
 
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خاص "لبنان 24"

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