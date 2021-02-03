استخبارات الجيش توقف أحد الناشطين بالحراك الشعبي في عكّار

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش المواطن "ع.ه" من بلدة ببنين- عكّار وهو أحد الناشطين بالحراك الشعبي المطلبيّ.الموقوف شاركَ بالمسيرة المطلبيّة في الآونة الأخيرة في مدينة طرابلس- ساحة عبد الحميد كرامي "النور" والتي طالبت بتحقيق مطالبها في ظلّ الوضع الإقتصادي وإرتفاع سعر صرف الدولار.كما وتم إغلاق دوار ببنين- العبدة من قبل المواطنين إحتجاجاً على التوقيفات التي تنفذها الأجهزة الأمنية.