لبنان

استخبارات الجيش توقف أحد الناشطين بالحراك الشعبي في عكّار

Lebanon 24
03-02-2021 | 16:55
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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش المواطن "ع.ه" من بلدة ببنين- عكّار وهو أحد الناشطين بالحراك الشعبي المطلبيّ.

الموقوف شاركَ بالمسيرة المطلبيّة في الآونة الأخيرة في مدينة طرابلس- ساحة عبد الحميد كرامي "النور" والتي طالبت بتحقيق مطالبها في ظلّ الوضع الإقتصادي وإرتفاع سعر صرف الدولار.

كما وتم إغلاق دوار ببنين- العبدة من قبل المواطنين إحتجاجاً على التوقيفات التي تنفذها الأجهزة الأمنية.
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