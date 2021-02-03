لبنان

رئيس الأركان: سيبقى الجيش خشبة الخلاص للوطن والمواطن

Lebanon 24
03-02-2021 | 17:03
A-
A+
Doc-P-790539-637479699326843785.jpg
Doc-P-790539-637479699326843785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، قيادة فوج الأشغال المستقل في حارة الست - الجمهور، والتقى قائده العقيد الركن يوسف حيدر، واجتمع بضباط الفوج مستمعا إلى إيجاز عن المهمات المنفذة لصالح قطع الجيش ثم جال في أقسام الفوج ومشاغله.

وتوجه رئيس الأركان إلى العسكريين بكلمة أشاد فيها بـ"دور الفوج الفاعل والمكمل لمهمات الوحدات العسكرية المقاتلة"، وهنأهم على ما قاموا به "من أعمال استثنائية في عمليات رفع الأنقاض والردم بعد كارثة انفجار المرفأ، فأظهروا حرفية عالية واستعدادا دائما لتنفيذ العمليات الطارئة". وشدد على أن الجيش "لن يتوانى عن العمل في سبيل مصلحة الوطن مهما بلغت التضحيات، فهو سيبقى خشبة الخلاص للوطن والمواطن".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:08 | 2021-02-03
19:05 | 2021-02-03
18:32 | 2021-02-03
18:30 | 2021-02-03
18:28 | 2021-02-03
18:04 | 2021-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website