رئيس الأركان: سيبقى الجيش خشبة الخلاص للوطن والمواطن

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، قيادة فوج الأشغال المستقل في حارة الست - الجمهور، والتقى قائده العقيد الركن يوسف حيدر، واجتمع بضباط الفوج مستمعا إلى إيجاز عن المهمات المنفذة لصالح قطع الجيش ثم جال في أقسام الفوج ومشاغله.

وتوجه رئيس الأركان إلى العسكريين بكلمة أشاد فيها بـ"دور الفوج الفاعل والمكمل لمهمات الوحدات العسكرية المقاتلة"، وهنأهم على ما قاموا به "من أعمال استثنائية في عمليات رفع الأنقاض والردم بعد كارثة انفجار المرفأ، فأظهروا حرفية عالية واستعدادا دائما لتنفيذ العمليات الطارئة". وشدد على أن الجيش "لن يتوانى عن العمل في سبيل مصلحة الوطن مهما بلغت التضحيات، فهو سيبقى خشبة الخلاص للوطن والمواطن".