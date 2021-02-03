أحد أفراد عصابة سرقة سيارات في قبضة قوى الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة عصابات السرقة وخاصة سرقة السيارات في منطقة البقاع والعمل على توقيف أفرادها، قامت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي وبعد تكثيف الجهود الاستعلامية من تحديد مكان تواجد أحد الأفراد الخطيرين في عصابة سرقة سيارات في بلدة ماسا البقاعية ويدعى( ع. ح) مواليد عام 1997، لبناني .

بتاريخ 02/02/2021 وفي عملية خاطفة ونوعية، قامت المفرزة بتوقيفه أمام منزله، وضبطت بحوزته كميه من مادة السالفيا. كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكّرات توقيف بجرم تأليف عصابة، سرقة سيارات، ومخدِّرات.

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى بناءً على إشارة القضاء المختص