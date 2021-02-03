إخماد حريق في بؤرة لتجميع قطع السيارات والاطارات في شحتول

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقا إندلع بعد ظهر اليوم داخل بؤرة لتجميع قطع السيارات وإلاطارات غير الصالحة، في بلدة شحتول - كسروان. وأقتصرت الأضرار على الماديات.