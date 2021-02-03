لبنان

إخماد حريق في بؤرة لتجميع قطع السيارات والاطارات في شحتول

Lebanon 24
03-02-2021 | 17:29
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 أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقا إندلع بعد ظهر اليوم داخل بؤرة لتجميع قطع السيارات وإلاطارات غير الصالحة، في بلدة شحتول - كسروان. وأقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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