نبأ مأساوي.. وفاة لبناني بحادث مروّع في المانيا (صور)

أعلنت "اليازا" عبر صفحتها على "تويتر" عن وفاة الشاب يوسف فادي صديق الحاج، من بلدة البرغلية، إثر حادث سير مروع في المانيا.



انتقل الى رحمة الله تعالى فقيد الشباب الغالي يوسف فادي صديق الحاج وهو من بلدة البرغلية

اثر حادث سير مروع حيث انقسمت السيارة نصفين واشتعلت فيها النيران في برلين المانيا

*اليازا تتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد ولاهل البرغلية الكرام* pic.twitter.com/rRE1JW09LW — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) February 3, 2021 وأشارت الجمعية الى أن "سيارة يوسف انقسمت إلى نصفين واشتعلت فيها النيران في برلين في ألمانيا".