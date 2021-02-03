نبأ مأساوي.. وفاة لبناني بحادث مروّع في المانيا (صور)

انتقل الى رحمة الله تعالى فقيد الشباب الغالي يوسف فادي صديق الحاج وهو من بلدة البرغلية
اثر حادث سير مروع حيث انقسمت السيارة نصفين واشتعلت فيها النيران في برلين المانيا
*اليازا تتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد ولاهل البرغلية الكرام* pic.twitter.com/rRE1JW09LW
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) February 3, 2021
انتقل الى رحمة الله تعالى فقيد الشباب الغالي يوسف فادي صديق الحاج وهو من بلدة البرغلية
اثر حادث سير مروع حيث انقسمت السيارة نصفين واشتعلت فيها النيران في برلين المانيا
*اليازا تتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد ولاهل البرغلية الكرام* pic.twitter.com/rRE1JW09LW