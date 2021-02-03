17
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"هناء" غادرت منزلها في طرابلس ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟! (صورة)
Lebanon 24
03-02-2021
|
18:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
- هناء جمال صرموط (مواليد عام 1998، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 31/1/2021 منزل ذويها الكائن في محلّة أبي سمراء - طرابلس ولم تعُد لغاية تاريخه.
وطلبت المديرية من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 434834 06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
الأكثر قراءة
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
23:07 | 2021-02-02
02/02/2021 11:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مريض..مهاجمة مستشفى وتكسير سيارة الطبيب.. هذا ما حصل في أحد المستشفيات
Lebanon 24
وفاة مريض..مهاجمة مستشفى وتكسير سيارة الطبيب.. هذا ما حصل في أحد المستشفيات
21:08 | 2021-02-02
02/02/2021 09:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)
Lebanon 24
ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)
12:00 | 2021-02-03
03/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طليق نجوى كرم يحدث ضجة ويكشف سبب انفصالهما.. هذا ما قاله عنها بعد سنوات (فيديو)
Lebanon 24
طليق نجوى كرم يحدث ضجة ويكشف سبب انفصالهما.. هذا ما قاله عنها بعد سنوات (فيديو)
12:00 | 2021-02-03
03/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الأميركية: لا نعمل عندكم
Lebanon 24
السفيرة الأميركية: لا نعمل عندكم
06:35 | 2021-02-03
03/02/2021 06:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:08 | 2021-02-03
مناورات للجيش الاسرائيلي وقنابل مضيئة في محيط رويسات العلم والسماقة
19:05 | 2021-02-03
مخالفات الاقفال العام مستمرة... كم بلغت محاضر الضبط اليوم؟
18:32 | 2021-02-03
قطع الطريق عند مستديرة ببنين العبدة
18:30 | 2021-02-03
الجيش اوقف مطلق النار على آلة ATM في بعلبك
18:28 | 2021-02-03
عكر عرضت مع فهمي الاوضاع الامنية وتفقدت غرفة الطوارىء المتقدمة
18:04 | 2021-02-03
الحريري التقى أبو الغيط ووزير الخارجية المصري
فيديو
الكشف عن سماعة لاسلكية جديدة.. يتمّ تركيبها على النظارات! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سماعة لاسلكية جديدة.. يتمّ تركيبها على النظارات! (فيديو)
18:00 | 2021-02-03
03/02/2021 19:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة... شاب يقتل شقيقه و5 أطفال من أسرته! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروعة... شاب يقتل شقيقه و5 أطفال من أسرته! (فيديو)
15:00 | 2021-02-03
03/02/2021 19:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفَيْ رونالدو.. "اليوفي"يتخطّى "إنتر" في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا! (فيديو)
Lebanon 24
بهدفَيْ رونالدو.. "اليوفي"يتخطّى "إنتر" في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا! (فيديو)
13:30 | 2021-02-03
03/02/2021 19:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact