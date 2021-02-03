"هناء" غادرت منزلها في طرابلس ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟! (صورة)

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- هناء جمال صرموط (مواليد عام 1998، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 31/1/2021 منزل ذويها الكائن في محلّة أبي سمراء - طرابلس ولم تعُد لغاية تاريخه.وطلبت المديرية من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 434834 06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.