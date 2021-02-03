لبنان

الجيش اوقف مطلق النار على آلة ATM في بعلبك

Lebanon 24
03-02-2021 | 18:30
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اوقف الجيش المدعو ص.ج.ي، لإقدامه على إطلاق النار باتجاه آلة ATM عند مدخل فرع "فرنسبنك" في بعلبك.
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