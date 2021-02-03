لبنان

كورونا في لبنان: 89 وفاة جديدة... ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
03-02-2021 | 19:19
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3320 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 309162. كما تم تسجيل 89 حالة وفاة. 
وجاء في التقرير:
 
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