مناورات للجيش الاسرائيلي وقنابل مضيئة في محيط رويسات العلم والسماقة

اطلق الجيش الاسرائيلي في موقع "رويسات العلم" في مرتفعات ‎كفرشوبا قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحرجية وفي محيطها بالتزامن مع إطلاق رشقات من الرشاشات المختلفة.