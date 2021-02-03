لبنان

مناورات للجيش الاسرائيلي وقنابل مضيئة في محيط رويسات العلم والسماقة

Lebanon 24
03-02-2021 | 19:08
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اطلق الجيش الاسرائيلي في موقع "رويسات العلم" في مرتفعات ‎كفرشوبا قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحرجية وفي محيطها بالتزامن مع إطلاق رشقات من الرشاشات المختلفة.
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