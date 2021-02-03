إحالة موقوفين على النيابة العامة العسكرية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أحالت مديرية المخابرات على النيابة العامة العسكرية 10 موقوفين بينهم شخص من الجنسية السورية، لقيامهم بأعمال شغب وتعدي على الأملاك العامة والخاصة وضمنها حرق مبنى بلدية طرابلس إثر الأحداث التي حصلت في المدينة المذكورة.تجري متابعة باقي المتورطين لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.