لبنان

قائد الجيش عرض الأوضاع الأمنية مع فهمي

Lebanon 24
03-02-2021 | 19:40
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، وتناول البحث الأوضاع الأمنية في البلاد.
المصدر: الوكالة الوطنية
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