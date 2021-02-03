دخلوا بقوة السلاح لأحد المراكز الحزبية في البترون...فأوقفهم الجيش

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات، عددا من الأشخاص الذين قاموا بالدخول بقوة السلاح إلى مركز أحد الأحزاب المحلية في منطقة البترون، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.سلمت المضبوطات الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".