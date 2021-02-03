جسمٌ مشبوه في عدلون... وحال "رعب" بين الأهالي

شوهد عصر اليوم جسم مشبوه فوق سهل عدلون مما اثار حال من الرعب بين اهالي البلدة.

وبعد المتابعة والتدقيق تبين أنه بالون.

وعلم أن لا رابط بين البالون والحدث الأمني الذي حصل عصر اليوم فوق قرى منطقة الزهراني.