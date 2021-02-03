حريق في النبطية وإنقاذ 4 أشخاص

أخلى عناصر من الدفاع المدني مركز النبطية الاقليمي اربعة مواطنين بينهم طفلين اثر حريق شب داخل منزلهم في بلدة زوطر-النبطية، ما تسبب بانتشار سحب من الدخان.

وأخمد العناصر الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات.