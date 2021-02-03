لبنان

قطع طريق ساحة حلبا في عكار لهذا السبب

Lebanon 24
03-02-2021 | 20:03
A-
A+
Doc-P-790586-637479794813840808.jpg
Doc-P-790586-637479794813840808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قطع عدد من المحتجين ساحة حلبا في عكّار قرب مصرف "فرنسبك" بالإطارات المطاطيّة غير المشتعلة وذلك إحتجاجاً على التوقيفات التي تنفذها الأجهزة الأمنيّة بحق عدد من الأشخاص ومن ثم أعيد فتحها أمام المواطنين.
مواضيع ذات صلة
روسيا ترفض التعاون مع لبنان في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
04/02/2021 02:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سعيد عبر "تويتر": يجب طرح المسألة اللبنانية بكل جوانبها امام المحافل العربية والدولية والسعي الى تدويل المشاكل حتى الصحّة القوى السياسية في ضياع زمني وجغرافي
lebanon 24
04/02/2021 02:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان في طرابلس سيفتح ابوابه الخميس لصرف مستحقات البلديات المالية
lebanon 24
04/02/2021 02:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مرتضى استقبل السفير المصري :التعاون المصري اللبناني استراتيجي لجهة الأمن الغذائي في البلدين
lebanon 24
04/02/2021 02:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24

حلبا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:48 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:34 | 2021-02-04
01:19 | 2021-02-04
01:15 | 2021-02-04
00:50 | 2021-02-04
00:41 | 2021-02-04
00:31 | 2021-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website