قطع طريق ساحة حلبا في عكار لهذا السبب

قطع عدد من المحتجين ساحة حلبا في عكّار قرب مصرف "فرنسبك" بالإطارات المطاطيّة غير المشتعلة وذلك إحتجاجاً على التوقيفات التي تنفذها الأجهزة الأمنيّة بحق عدد من الأشخاص ومن ثم أعيد فتحها أمام المواطنين.