توقيف عصابة في منطقة بعلبك

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة حي الشميس – بعلبك كلاً من: (أ.ع)، (ح.ج)، (م.م) و(م.ص)، الذين يشكلون عصابة قامت بعمليات سرقة وسلب بقوة السلاح وترويع المواطنين في منطقة بعلبك وجوارها، وخلال عملية التوقيف بادر أفراد العصابة إلى إطلاق النار باتجاه الدورية التي ردت بالمثل، ما أدى الى إصابة ثلاثة من أفراد العصابة نقلوا على أثرها الى مستشفيات المنطقة للمعالجة.بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.