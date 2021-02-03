لبنان

حريق مستودع فحم في عكار العتيقة...هل من إصابات؟

Lebanon 24
03-02-2021 | 21:03
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افادت معلومات لـ"لبنان 24" ان مساء اليوم اخمد عدد من الشبان مستودع فحم في عكار العتيقة.
ولا معلومات عن وقوع إصابات.
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