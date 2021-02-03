سرقة البسطات تتزايد...ماذا يحصل في الشمال؟

اقدم مجهولون فجر الثلاثاء الأربعاء على سرقة بسطة المواطن "خ.أ" في منطقة البرج في عكّار وذلك بواسطة خلع قفل بابها حيث تمكنوا من سرقة كميّة من كروزات الدُخان والمعسل و الفحم والتي قدرت قيمة المسروقات حوالي ٨٥٠ ألف ليرة لبنانيّة و فروا بعدها ألى جهة مجهولة.ووفق ما أفادت مصادر خاصة لموقع "لبنان ٢٤" فإنها ليست المرّة الأولى التي تتعرض البسطات للسرقة "فالسرقات في المنطقة مستمرّة وان تحركات خفافيش الليل تكون قرابة الساعة الثانية فجراً و يعملون على تعقب و مراقبة دوريات إتحاد بلديات الجومة التي تعمل على تسيير دورياتها ليلاً في أرجاء الجومة منعاً من السرقات و حفاظاً على أمن البلدة".