لبنان

مجهولون يسرقون عيادة في الهرمل وقيمة المسروقات بالملايين!

Lebanon 24
03-02-2021 | 22:36
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أقدم مجهولون على سرقة عيادة الدكتور (م.ف) في حي المعالي في الهرمل، حيث تقدم الأخير بشكوى لدى مخفر المدينة، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي ثلاثين مليون ليرة وتتولى القوى الأمنية التحقيق بالحادث.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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