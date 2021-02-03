مجهولون يسرقون عيادة في الهرمل وقيمة المسروقات بالملايين!

أقدم مجهولون على سرقة عيادة الدكتور (م.ف) في حي المعالي في الهرمل، حيث تقدم الأخير بشكوى لدى مخفر المدينة، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي ثلاثين مليون ليرة وتتولى القوى الأمنية التحقيق بالحادث.