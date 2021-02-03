عراجي يحذّر من العشوائيّة: أعداد الوفيات والحالات الحرجة ما زالت مرتفعة

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عبر "تويتر" قائلا: "للأسف نسبة الإصابات الإيجابية لكورونا ما زالت بحدود الـ20% أعداد الوفيات والحالات الحرجة ما زالت مرتفعة، الاصابات بالقطاع الطبي والتمريضي المرهق لم تنخفض.هذه مؤشرات يجب ان تكون حاضرة على طاولة اللجنة الوزارية لكورونا يوم الجمعة مع التقديمات الاجتماعية للناس عند أخذ القرار لأن الناس أنهكت من الوضع الاقتصادي تماماً كما أنهكت من الكورونا. حذار العشوائية".