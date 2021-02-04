مبادرة بالتنسيق مع عاصمة كبرى

فهم أن مبادرة مرجع مؤثر، تمت بالتنسيق مع عاصمة كبرى معنية، ومع أن النجاح لم يحالفها، إلاّ أن نتائج سياسية هامة ترتبت عليها، وفق أسرار "اللواء".