لبنان

مبادرة بالتنسيق مع عاصمة كبرى

Lebanon 24
04-02-2021 | 00:01
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فهم أن مبادرة مرجع مؤثر، تمت بالتنسيق مع عاصمة كبرى معنية، ومع أن النجاح لم يحالفها، إلاّ أن نتائج سياسية هامة ترتبت عليها، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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