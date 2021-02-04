لبنان

موقف متشدّد مُفاجىء

Lebanon 24
04-02-2021 | 00:06
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فوجئ قيادي حزبي بالموقف المتشدّد لرئيس تيّار موالٍ، لجهة التمسك بالعدد 20، من أجل الحفاظ على ما تبقّى من تحالفات له، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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