لبنان

الحريري يحشد الدعم العربي والدولي للمساعدة في حل الأزمة

Lebanon 24
04-02-2021 | 00:21
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وصفت مصادر سياسية زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى القاهرة بأنها "تأتي في اطار سلسلة الزيارات التي اعلن الحريري نيته القيام بها منذ مدة لعدد من الدول الصديقة والشقيقة لحشد الدعم العربي والدولي للمساعدة في حل الازمة التي يواجهها، وبداها بزيارة اسطنبول ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بهدف التداول بالاوضاع ومسار التطورات في لبنان خصوصا والمنطقة عموما".

ولاحظت المصادر عبر"اللواء" ان "مستوى اللقاءات التي عقدها الحريري مع كبار المسؤولين المصريين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس مكانة الرئيس المكلف لدى القيادة المصرية واهتماهها الملحوظ بمقاربة المواضيع والملفات التي يحملها الحريري، انطلاقا من حرص هؤلاء المسؤولين على احاطة لبنان بكل دعم ومساعدة أخوية لكي يتمكن من الخروج من الازمات السياسية والاقتصادية التي يواجهها حاليا".

وأشارت المصادر إلى ان "هدف الزيارة كان لشرح معاناة الشعب اللبناني جرّاء الازمة السياسية الحادة التي تعصف به جراء تداخل عوامل محلية واقليمية، وتدور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيه، والتباحث في كيفية مساعدة مصر للبنان انطلاقا من موقعها كأكبر دولة عربية ومن خلال علاقاتها المؤثرة اقليميا ودولياً.
المصدر: اللواء
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