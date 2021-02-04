لبنان

مصر وفرنسا على استعداد للمساعدة في تشكيل الحكومة

Lebanon 24
04-02-2021 | 00:31
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علّقت أوساط على التحرّك الخارجي في الملف الحكومي فاشارت إلى أنه "لا يزال في بداياته لأن في مرحلة الاستماع وجسّ النبض قبل الشروع بأي مسعى".
وأفادت الأوساط عبر "اللواء" أن "لا نتائج ملموسة قبل ان يتبلور الحل المنتظر في حال كان قائما"، مشيرة إلى أن "العقبات داخلية وما يمكن أن يتوقع من أي توسط خارجي هو التشديد على الإسراع في تأليف الحكومة". 

وفهم أن "مصر وفرنسا تتشاركان الرغبة في هذا المجال".
وأوضحت أن "الدولتين على استعداد للقيام بما يجب من أجل وضع الملف الحكومي على السكة الصحيحة في اقرب وقت ممكن"، ورأت أنه "في حال قام لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بعد عودة الأخير من زياراته الخارجية فذاك يعني أن هذه المياه الراكدة بدأت بالتحرك، الامر الذي لا يخفي انزعاج بعبدا من تحرك الحريري".
المصدر: اللواء
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