عون ينتظر الحريري من أجل التشاور في تأليف الحكومة

أكّدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ"اللواء" أن "الرئيس ميشال عون ينتظر رئيس الحكومة المكلف من أجل التشاور في تأليف الحكومة وهذا ما بات معروفاً لدى الجميع"، مكرّرة القول أنه "يؤيد المساعي الهادفة إلى التشكيل ومن هنا كان تأكبده على أهمية المبادرة الرئاسية الفرنسية".