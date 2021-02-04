"التيّار الحرّ" لا يثق بإدارة الحريري

جدّدت الأوساط ذات الصلة بالتيار "الوطني الحر" عبر "اللواء" ان "أزمة تأليف الحكومة تكشف عن خلل بنوي في النظام، وانها لا تثق بإدارة الرئيس الحريري، في حال ألف الحكومة للخروج من المأزق".