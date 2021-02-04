لبنان

"التيّار الحرّ" لا يثق بإدارة الحريري

Lebanon 24
04-02-2021 | 00:50
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جدّدت الأوساط ذات الصلة بالتيار "الوطني الحر" عبر "اللواء" ان "أزمة تأليف الحكومة تكشف عن خلل بنوي في النظام، وانها لا تثق بإدارة الرئيس الحريري، في حال ألف الحكومة للخروج من المأزق".
المصدر: اللواء
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