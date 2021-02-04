لبنان

روسيا ترفض التعاون مع لبنان في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
04-02-2021 | 01:15
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رفضت السلطات الروسية التعاون مع لبنان فيما يخص التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت.
وكشف مصدر قضائي بارز لـ "الأنباء" أن "النيابة العامة التمييزية في لبنان تسلمت كتابا من روسيا عبر سفارتها في بيروت، جوابا على طلب توقيف صاحب الباخرة "روسوس" التي نقلت نترات الأمونيوم من جورجيا الى مرفأ بيروت وقبطانها، وتضمن الكتاب إعلانا واضحا عن استحالة تسليم هذين الشخصين الموجودين على أراضيها الى القضاء اللبناني".

واعتبر المصدر القضائي أن "الموقف الروسي ينطوي على تفسير واحد، هو عدم التعاون مع لبنان في هذا الملف، علما أن الجانب اللبناني طلب من القضاء الروسي توقيف مالك الباخرة وقبطانها، تنفيذا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي، والتي تحولت إلى مذكرة توقيف دولية عممها الإنتربول الدولي عبر النشرة الحمراء".
المصدر: الانباء الكويتية
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