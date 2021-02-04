التاريخ يعيد نفسه

لبنان

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Lebanon 24
04-02-2021 | 04:12
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يقول وزير ماروني سابق ان لبنان حاليا امام خيارين: اما حكومة سريعا او تكرار لسيناريو 1989 بقنابل دخانية بدلا من المدافع ما يعني مجددا الدخول في مغامرة مجهولة المصير
المصدر: النهار
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