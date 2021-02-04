التاريخ يعيد نفسه

يقول وزير ماروني سابق ان لبنان حاليا امام خيارين: اما حكومة سريعا او تكرار لسيناريو 1989 بقنابل دخانية بدلا من المدافع ما يعني مجددا الدخول في مغامرة مجهولة المصير