لبنان

أول رحلة

Lebanon 24
04-02-2021 | 04:12
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في اول رحلة له خارج البلاد بصفته الرسمية، في ظل مقاطعة العالم للبنان الرسمي، والتقصير الداخلي المقابل، يسافر وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة إلى القاهرة الاثنين لتمثيل لبنان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية
المصدر: النهار
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