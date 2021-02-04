احتدام الخلاف

احتدم الخلاف بين نواب زحلة وادارة مستشفى خاص في المدينة وطالبوه بسحب بيان يعترض على مطالبتهم باعتماد المستشفى مركزا للتلقيح ما يعكس الخلاف مع رئيس مجلس ادارة المرفق الصحي