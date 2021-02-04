لبنان

احتدام الخلاف

Lebanon 24
04-02-2021 | 04:22
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احتدم الخلاف بين نواب زحلة وادارة مستشفى خاص في المدينة وطالبوه بسحب بيان يعترض على مطالبتهم باعتماد المستشفى مركزا للتلقيح ما يعكس الخلاف مع رئيس مجلس ادارة المرفق الصحي
المصدر: النهار
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