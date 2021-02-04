لبنان

بيانات تهديد

Lebanon 24
04-02-2021 | 04:26
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عمد مدير مكتب وزير سابق الى اصدار بيانات تهديد ووعيد في اطار الصراع الانتخابي على مناصب في مجلس ملّي وتعرض فيها لكرامات البعض 
المصدر: النهار
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